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Несколько тысяч человек вышли на поиски кота, выброшенного из поезда

На поиски кота, выброшенного из поезда в Кирове, вышли более 5 тысяч человек

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Про Город Киров/VK

На поиски кота Твикса, выброшенного из поезда в Кирове, вышли более пяти тысяч человек — именно столько присоединилось к чату в Telegram, посвященному поискам животного. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня старт поисков кота на местности! Утром поиски начнутся в 11:00 (мск). Встреча у вокзала», — указано в сообщении в чате.

Хозяин кота Эдгар Гайфуллин, один из создателей чата, сообщил, что Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область владельцам, однако на остановке в Кирове проводница выпустила кота на улицу. На опубликованном в чате видео заметно, что кто-то выбросил кота на перрон из поезда, после чего Твикс спрятался под поездом. Инцидент произошел 11 января.

По словам Гайфуллина, Твикса видели на станции, а персонал подкармливал животное.

До этого владелица кота Владислава Гайфуллина заявила «Газете.Ru», что проводница, выбросившая кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург на станции Кирова, не связывалась с его хозяйкой и не пыталась объяснить свой поступок.

Ранее в РЖД сообщили, что проводят служебное расследование. Компания принесла извинения хозяйке и пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть питомца.

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