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В Ленинском районе Новосибирска произошла новая коммунальная авария

Травников сообщил о третьей коммунальной аварии в Новосибирске за сутки

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о третьей коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска за сутки. Об очередном инциденте он написал в своем Telegram-канале.

«При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале <...> Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске», — поделился глава региона.

Травников добавил, что работы по устранению последствий аварии ведут аварийные службы Сибирской генерирующей компании (СГК).

До этого житель Новосибирска Денис в беседе с «Газетой.Ru» жаловался на отсутствие отопления после коммунальной аварии, которая произошла неделю назад.

По его словам, 17 января тепло на несколько часов подали в дома, однако вскоре случилась новая авария. Другая жительница города Лидия рассказала «Газете.Ru», что после аварии в доме дали отопление везде, кроме ее стояка отопления.

Ранее школу в российском городе затопило экскрементами из-за коммунальной аварии

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