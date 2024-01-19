Последствия попытки атаки ВСУ в Брянской области попали на видео

Последствия попытки атаки нефтебазы в Клинцах Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотника попали на видео. Кадры были сделаны очевидцами, их опубликовал Telegram-канал «Город Брянск».

На видеозаписи можно заметить, что над городом поднимается огромный столб черного дыма. Жители города утверждают, что пожар еще не удалось потушить.

19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в регионе, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.

В этот же день Министерство обороны России сообщало, что утром российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

В ночь на 18 января впервые за время конфликта украинский беспилотник долетел до Санкт-Петербурга. Предварительно, он смог пролететь через несколько областей и пытался атаковать нефтяной терминал. Дрон вовремя перехватили, и тот упал без последствий. Он нес около трех килограммов тротила. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.