Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист перечислила льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры в Москве

Юрист Георгиева: предпенсионеры в Москве могут оформить карту москвича

close
100%
Shutterstock

Жители Москвы в статусе предпенсионера могут претендовать на целый ряд льгот, в том числе, оформить карту москвича. Об этом »Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она позволит им принимать участие в программе «Московское долголетие», получать скидки на товары и услуги, бесплатно передвигаться в метро и другом общественном транспорте. Предпенсионеры также имеют право на бесплатное изготовление зубных протезов, санаторно-курортное лечение, продолжила эксперт. Если им присвоят звание ветерана труда или военной службы, москвичам также предоставят скидку в размере 50% на покрытие трат за коммунальные услуги и жилье.

«Чтобы получить статус предпенсионера в Москве, нужно соблюсти сразу три условия. Быть зарегистрированным по месту жительства в столице, достичь определенного возраста (женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет) и иметь стаж, требуемый для назначения страховой пенсии по старости. В качестве альтернативы – звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», — заключила Георгиева.

10 января сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Ранее россияне признались, что не понимают принцип формирования пенсий.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами