Юрист перечислила льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры в Москве

Жители Москвы в статусе предпенсионера могут претендовать на целый ряд льгот, в том числе, оформить карту москвича. Об этом »Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она позволит им принимать участие в программе «Московское долголетие», получать скидки на товары и услуги, бесплатно передвигаться в метро и другом общественном транспорте. Предпенсионеры также имеют право на бесплатное изготовление зубных протезов, санаторно-курортное лечение, продолжила эксперт. Если им присвоят звание ветерана труда или военной службы, москвичам также предоставят скидку в размере 50% на покрытие трат за коммунальные услуги и жилье.

«Чтобы получить статус предпенсионера в Москве, нужно соблюсти сразу три условия. Быть зарегистрированным по месту жительства в столице, достичь определенного возраста (женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет) и иметь стаж, требуемый для назначения страховой пенсии по старости. В качестве альтернативы – звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», — заключила Георгиева.

10 января сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Ранее россияне признались, что не понимают принцип формирования пенсий.