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Минюст внес ОУН и их атрибутику в перечень нацистских организаций

Минюст России добавил ОУН и их символику в список нацистских организаций

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России добавило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, в том числе лозунг «Слава Украине — героям слава», в список нацистских сообществ. Об этом сказано в распоряжении ведомства, сообщает ТАСС.

«Включить в перечень <...> ОУН, ее атрибутику и символику», — указывается в распоряжении.

Согласно информации Минюста, к атрибутике сообщества относится приветствие «Слава Украине» — героям слава» и эмблема в виде золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также черный равносторонний треугольник подставкой вверх.

По закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях за пропаганду или публичный показ атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность. Штраф за нарушение составляет от 1 тыс. рублей для физических лиц до 50 тыс. рублей для юрлиц, возможно наложение административного ареста сроком на 15 суток.

До этого в Киеве группа молодых людей развесила полутораметровый флаг нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что 88% россиян уверены в существовании на Украине нацистских организаций.

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