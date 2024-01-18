Депутат Горелкин заявил о подготовке ЕС к санкциям против блогеров из России

В новый пакет санкций Евросоюза могут войти пессимизация и блокировка российских блогеров в зарубежных социальных сетях. Об этом на заседании круглого стола «Безопасность авторов контента и пользователей: что могут предложить отечественные платформы» заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он уточнил, что блокировка будет происходить в случае, если блогеры не выступают против специальной военной операции России на Украине.

«Совсем недавно один из крупных еврочиновников Вера Юрова, она из Чехии, заявила о том, что нужно ограничить доступ к западным социальным сетям тем российским блогерам, которые, не выступают против СВО. То есть, даже те блогеры, которые делают свой контент о рыбалке, охоте, детский контент или в целом аполитичны, могут попасть под удар и быть дискриминированы, как уже до этого последние два года «ушли» и блогеры, и российские медиа с однозначной пророссийской позицией», — отметил депутат.

При этом Горелкин напомнил, что в феврале 2022 года все иностранные онлайн-платформы заполнились рекламными объявлениями, транслирующими западный нарратив, называющие российские войска захватчиками, призывающими протестовать и так далее.

«Мы все это хорошо помним, и поэтому здесь нужно нам трезво оценивать ближайшие перспективы и тренды, к которым мы постепенно идем», — добавил он.

По мнению председателя правления РОЦИТ, инициатива замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веры Юровой по пессимизации и блокировке российских блогеров рассматривается к включению в следующий пакет санкций ЕС.

Депутат считает, что пользователи из РФ продолжают пользоваться запрещенными соцсетями с помощью VPN. По его словам, зарубежные площадки становятся крайне небезопасными для граждан, поскольку они прекратили взаимодействовать с российскими властями.

«Учитывая, что в силу своего статуса Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прекратил любое взаимодействие с российскими органами власти, любые правонарушения, совершенные с применением этой социальной сети, могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что там будет постепенно появляться все больше мошенников, все больше продавцов различных инфоуслуг», — отметил Горелкин.

По его мнению, безопасность российских пользователей будет постепенно снижаться, поскольку, в силу статуса Instagram, взаимодействие с органами власти сегодня невозможно.