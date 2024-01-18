Московский аэропорт «Шереметьево» временно не принимает рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, четыре самолета — из Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород.

«Еще несколько находятся в зоне ожидания в районе «Шереметьево», — утверждается в публикации.

18 января работу приостанавливал московский аэропорт «Внуково». В районе Внуково временно закрывали воздушное пространство. Причина введения ограничений не уточнялась.

В этот же день в петербургском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». Из-за временного запрета на взлет и посадку самолетов задержался рейс из Еревана. Отмечалось, что незадолго до закрытия воздушного пространства над Ленинградской областью сбили беспилотный летательный аппарат. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся на постоянной связи с силовиками.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении летевшего к столице БПЛА в Подольском городском округе.