Пара во время 10-часового перелета поняла, что сидит в чужой моче

Пара из Новой Зеландии обнаружила, что сидит в чужой моче во время 10-часового перелета, пишет Nz Herald.

По словам пары из Веллингтона, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Qantas. Как рассказал мужчина, перелет из Бангкока в Сидней длился 10 часов, и у него с собой была подушка, которую он положил под кресло.

Через некоторое время пассажир достал подушку и обратил внимание, что она стала мокрой. Супруги предположили, что это вода, поэтому не стали заострять на этом внимание, попросив бортпроводницу заменить подушку.

Однако к концу пути, когда супруги вновь заглянули под кресла, они увидели там пару детского нижнего белья. Это открытие навело мужчину с женщиной на мысль, что все это время они сидели в чужой моче.

После разбирательств авиакомпания предложила паре 10000 бонусных балов, однако супругов это не устроило. Они намерены добиваться денежной компенсации.

«Мы сидели среди биологически опасных отходов», — уверены они.

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