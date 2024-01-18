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В Петербурге 15 мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов России

В Петербурге 15 мигрантов получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ

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МВД России/14.мвд.рф

В Петербурге 15 мигрантов приняли российское гражданство и одновременно получили повестки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Во время мероприятия новые граждане России поклялись соблюдать Конституцию РФ и исполнять обязанности гражданина страны, в том числе и защищать независимость государства. На мероприятии присутствовали сотрудники миграционной службы. Они подтвердили, что принесение присяги проходило в установленном порядке.

После клятв и вручения паспортов представители военного следственного отдела СК по Петербургскому гарнизону вручили бывшим иностранцам повестки.

Ранее в Екатеринбурге более 400 мигрантов получили повестки после рейдов полиции.

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