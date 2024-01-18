Суд арестовал несколько задержанных после беспорядков в Башкирии

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Пятеро арестованных будут отбывать наказание десять суток, а еще один получил 13 суток, отметил источник агентства.

Массовые беспорядки в Баймаке произошли 17 января у здания суда в Баймаке, где вынесли приговор Фаилю Алсынову (Алчинову). Участники акции в поддержку Алсынова устроили потасовку с силовиками, после чего произошли задержания. К концу дня ситуация стабилизировалась

28 апреля 2023 года Алсынов во время схода населения возле сельского дома культуры негативно высказался о представителях кавказских национальностей и национальностей Средней Азии. В итоге суд приговорил его к четырем годам колонии.

После беспорядков полиция завела уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В минздраве республики уточняли, что пострадавшим оказали помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.

Ранее суд в Москве признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу, в которых содержится пункт о трудоустройстве «только для славян».