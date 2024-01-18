Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве загорелись Усачевские бани

Shot: пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве

close
100%
Усачевские бани/VK

Пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что возгорание началось около 7 утра в одном из помещений на втором этаже здания на улице Усачева. Причины пожара пока неизвестны. Горит в том числе мансарда. Пожарные уже прибыли на место. Информации о пострадавших нет.

Усачевскую баню построили в 1934 году,  в то время она была одной из самых крупных в Москве. Это место посещали знаменитые люди, в частности космонавт Юрий Гагарин и актер Юрий Никулин.

Накануне пожар произошел на территории Новомосковского административного округа, горел склад с картоном и автомобильными запчастями. Склад расположен в деревне Николо-Хованское, расположенное в 20 километрах к юго-западу от центра столицы.

Незадолго до этого взрыв и пожар произошли на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах в Ростовской области.

Ранее взрыв на заводе в Шахтах попал на видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами