Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дрозденко назвал сроки строительства метро в Кудрово

Александр Дрозденко: Ленобласть заинтересована в строительстве метро в Кудрово

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Ленинградская область заинтересована в том, чтобы и правительство Российской Федерации, и правительство Санкт-Петербурга нашли возможность уложиться в срок до конца 2027 года по строительству метро, ― сообщил в своем комментарии на сайте Правительства 47 региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы понимаем, что есть сложности со строительством станции метрополитена в Санкт-Петербурге. Один из основных проблемных моментов — это необходимость софинансирования из федерального бюджета. Мы уверены, что это вопрос совместного решения», ― написал он.

Дрозденко добавил, что в районе Кудрово уже ведутся работы по реконструкции улично-дорожной сети.

«Мы уже приступили к строительству развязки в районе будущей станции метро. Мы начали реализацию проекта создания транспортно-перегрузочного узла в районе Кудрово, который будет востребован и среди жителей Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. Там появится крупнейший автобусный вокзал. Сегодня зарезервированы земельные участки для депо», ― добавил губернатор.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что проектирование оранжевой линии метро Санкт-Петербурга до станции «Кудрово» не включено в план закупок «Метростроя Северной столицы» на 2024 год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами