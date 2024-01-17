Дрозденко назвал сроки строительства метро в Кудрово

Ленинградская область заинтересована в том, чтобы и правительство Российской Федерации, и правительство Санкт-Петербурга нашли возможность уложиться в срок до конца 2027 года по строительству метро, ― сообщил в своем комментарии на сайте Правительства 47 региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы понимаем, что есть сложности со строительством станции метрополитена в Санкт-Петербурге. Один из основных проблемных моментов — это необходимость софинансирования из федерального бюджета. Мы уверены, что это вопрос совместного решения», ― написал он.

Дрозденко добавил, что в районе Кудрово уже ведутся работы по реконструкции улично-дорожной сети.

«Мы уже приступили к строительству развязки в районе будущей станции метро. Мы начали реализацию проекта создания транспортно-перегрузочного узла в районе Кудрово, который будет востребован и среди жителей Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. Там появится крупнейший автобусный вокзал. Сегодня зарезервированы земельные участки для депо», ― добавил губернатор.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что проектирование оранжевой линии метро Санкт-Петербурга до станции «Кудрово» не включено в план закупок «Метростроя Северной столицы» на 2024 год.