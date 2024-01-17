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Огромный медведь пробрался в подвал жилого дома и отказался уходить

CNN: в США медведь пробрался в подвал жилого дома

В Калифорнии медведь пробрался в подвал дома американки и отказался уходить оттуда, женщина нашли способ прогнать хищника. Об этом сообщают CNN.

Жительница Калифорнии Нина Херцог нашла в подвале собственного дома огромного черного медведя, хищник проник в помещение через вентиляционную решетку и спрятался под трубами.

Американка пыталась прогнать зверя, она спускалась в подвал и гремела посудой, но хищник крепко спал. По совету специалистов департамента по контролю за животными хозяйка дома вынесла из подвала все припасы, чтобы медведя не привлекал запах еды.

Прогнать незваного гостя удалось с помощью нафталина, хищнику не понравился запах, и он покинул дом американки.

Ранее мужчина отбился от медведя во дворе собственного дома.

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