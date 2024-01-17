В Роспотребнадзоре не удивились обсуждению «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме

Термину «болезнь Х» много лет, а его обсуждение на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) — не сенсация, а рутинная работа экспертов. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Попова пояснила, что эпидемиологи традиционно просчитывают различные сценарии распространения опасных вирусов. «То ли вирус гриппа новый с пандемическим потенциалом (…), то ли какой-то другой вирус, способный преодолеть межвидовой барьер — это самые такие рисковые ситуации», — сказала главный санитарный врач.

По словам Поповой, российские специалисты на постоянной основе занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, а сотрудники Роспотребнадзора сотрудничают с представителями аналогичных ведомств других государств, чтобы лучше распознавать угрозы и своевременно на них реагировать.

14 января стало известно, что «болезнь X» заявлена одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года. В анонсе уточнялось, что неизвестная «болезнь X» может привести к последствиям, в 20 раз худшим, чем пандемия COVID-19, поэтому обсуждение усилий для подготовки к этому систем здравоохранения необходимо.

В тот же день в Роспотребнадзоре высказали мнение, что заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы.

Ранее в Минобороны рассказали о западных биопроектах по передаче опасных вирусов человеку.