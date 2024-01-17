Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества»

Правительство России поддержит «Комитет семей воинов Отечества»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать «Комитет семей воинов Отечества», который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщает Теlegram-канал организации.

Отмечается, что данное решение вошло в перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года.

Один из пунктов перечня касается вопроса поддержки «Комитета семей воинов Отечества», который на встрече поднимала руководитель организации Юлия Белехова.

«Правительство России окажет комитету необходимую поддержку для продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов», — говорится в сообщении.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами