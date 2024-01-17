Эксперты предрекли превращение ипотеки в 2024 году в «элемент роскоши»

В ближайшее время для россиян станут еще более недоступными жилищные кредиты, рынок ипотеки значительно сократится, предупредил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В оформлении ипотеки, которая станет «элементом роскоши», будут значительно чаще отказывать, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Этот год в любом случае станет годом дорогой ипотеки. Ее будет сложно одобрить, сложно взять. Ипотека будет считаться элементом роскоши не только с точки зрения получения, но и одобрения. Отказов в ипотеке станет значительно больше», — считает эксперт.

В Госдуму ранее внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать выдачу ипотеки. Если его примут, то регулятор будет проводить выборочные проверки кредитных организаций и точечно вводить санкции, считает Ракута.

«Если Центробанк увидит, что у конкретного банка большое количество заявок на ипотеку, и они исходят не по методике, то введет какие-то санкции», — пояснил эксперт.

Наделение регулятора новыми полномочиями в любом случае станет мерой ужесточения ипотеки, подчеркнул брокер. О высокой закредитованности россиян в ЦБ заявляли еще в 2020 году, предупреждая о слишком большой нагрузке на заемщиков.

Помимо новых ограничений, в июле завершится программа на новостройки – по мнению эксперта, ее не продлят, из-за чего требования к заемщикам станут еще строже.

Напомним, законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам ради снижения их закредитованности внесли сенаторы и депутаты во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Если документ утвердят, то с 1 июня Банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты на ипотечные кредиты.

Ранее депутаты призвали думать о потребителях в вопросах льготной ипотеки.