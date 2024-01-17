В Казани закрыли аэропорт из-за непогоды

Международный аэропорт Казани закрыли на прилет и вылет. Об этом сообщил на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям в кабмине региона министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, пишет РБК.

В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что неблагоприятные погодные условия не дали посадить некоторые самолеты. В итоге на запасные аэродромы ушли воздушные судна из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка.

Там пояснили, что посадку и вылет бортов будут осуществлять по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа.

В казанском аэропорту отметили, что с пассажирами задержанных на вылет рейсов работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами. Им предоставляют напитки, питание и компенсируют проживание в гостинице.

Руководитель Гидрометцентра Татарстана Сергей Захаров сообщил, что в ночь на 17 января скорость ветра в Кайбицком, Тетюшском, Сабинском и ряде других районов достигла 22-24 м/с. В самой Казани выпало 17% месячной нормы осадков, по республике — от 34% до 78%, а на востоке – сразу до 128%. Эксперт предупредил, что штормовое предупреждение в регионе действует до конца дня.

Ранее движение на участке трассы М-12 «Восток» временно закрыли из-за непогоды.