Стали известны подробности о пострадавших в крушении вертолета в Киргизии

Четверо пострадавших в результате падения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке попали в реанимацию. Об этом сообщило киргизское агентство Kabar со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным журналистов, всего в аварии травмы получили восемь человек. Один из пострадавших находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, отметили в издании.

В Минобороны добавили, что должностные лица ведомства и Сил Воздушной обороны проводят проверку случившегося и выясняют обстоятельства.

Вертолет разбился утром 17 января во время тренировочного полета. Воздушное судно потерпело крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

До этого в Ираке военный вертолет упал при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.

Ранее летевший в Хорватию частный самолет разбился в Австрии.