Гидрометцентр предупредил россиян о надвигающихся погодных аномалиях

На территории нескольких регионов России в ближайшее время будут наблюдаться погодные аномалии, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На юге страны сильно потеплеет, а в европейской части россияне столкнуться со сложной синоптической ситуацией, рассказал он в беседе с RT.

В Краснодарском крае, Ставрополье и в Ростовской области температура воздуха в ближайшие дни будет выше нормы на 4-6 градусов. Так, в Краснодарском крае днем потеплеет до 7-10 градусов выше нуля, на Черноморском побережье — до +13 °С. В Ставрополье температура воздуха будет колебаться от 6 до 9 градусов тепла, в Ростовской области во второй половине недели – от +3 до +4 °С. В Центральном Черноземье будет до +3 °С. При переходе температуры через ноль ожидаются мокрый снег и гололедица.

В азиатской части страны, по словам синоптика, заметно похолодает. Так, на юге Хабаровского края температура воздуха опустится до 35-40 градусов мороза, в Якутии также будет очень сильный мороз. В Поволжье и на Урале прогнозируются перепады: если накануне там было от 35 до 40 градусов мороза, то завтра температура повысится на 20-25 градусов, пообещал синоптик.

Также Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию центру европейской России.

«Сейчас температура очень высокая, примерно на 4 °С выше нормы. Завтра в связи с тем, что циклон, который обуславливает такую высокую температуру, переместится на восток, мы окажемся в тыловой части. Температура — -8...-10 °С и днем и ночью. То есть сразу на 10 °С температура понизится», — рассказал он.

Самая холодная погода в европейской части России будет в ночь на четверг, когда в Москве похолодает до 21-22 градусов мороза. Днем в столице потеплеет до 2-4 градусов ниже нуля. При этом в четверг и в ночь на пятницу пройдет сильный снег, ожидаются метели и ветер до 20 м/с. К выходным, по прогнозу Вильфанда, вновь установится морозная погода.

Напомним, синоптики обещают москвичам на этой неделе перепады температуры воздуха и атмосферного давления, а также мокрый снег и гололед.

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