Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге мигрант-нелегал напал на сотрудника МЧС

В Екатеринбурге мигранта задержали за нападение на сотрудника МЧС

close
100%
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Екатеринбурге мигрант ударил пожарного во время дорожного конфликта. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Титова. По версии правоохранителей, на дороге произошло ДТП, после которого группа мужчин стала проявлять агрессию ко второй участнице аварии.

В этот момент за девушку вступились проезжавшие мимо сотрудники МЧС. В результате один из участников ДТП ударил пожарного.

Позже россиянин обратился в Следственный комитет. Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что он является уроженцем Азербайджана и находится на территории России незаконно.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Челябинской области троих мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами