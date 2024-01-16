В Екатеринбурге мигрант-нелегал напал на сотрудника МЧС

В Екатеринбурге мигрант ударил пожарного во время дорожного конфликта. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Титова. По версии правоохранителей, на дороге произошло ДТП, после которого группа мужчин стала проявлять агрессию ко второй участнице аварии.

В этот момент за девушку вступились проезжавшие мимо сотрудники МЧС. В результате один из участников ДТП ударил пожарного.

Позже россиянин обратился в Следственный комитет. Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что он является уроженцем Азербайджана и находится на территории России незаконно.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Челябинской области троих мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления.