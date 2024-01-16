Эксперт назвал последствия использования устройств для сокрытия госномеров

Автомобилистам опасно использовать устройства для сокрытия госномеров, так как за это грозит не только штраф, но и лишение прав, предупредил автоэксперт Владимир Сажин. Чаще всего номера скрывают владельцы дорогих автомобилей, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Речь идет о магнитных рамках, переворачивающихся номерах и других скрывающих устройствах, запрещенных к использованию.

«Теперь сотрудники полиции могут выписывать штраф при условии, что машина просто стоит и на ней установлены эти приспособления», — подчеркнул Сажин.

По словам автоэксперта, чаще всего подобные средства устанавливаются на дорогих авто. Их владельцы, пытаясь сэкономить 100 рублей, рискуют заплатить штраф в 5 тыс. рублей и лишиться прав, подчеркнул он.

«Это дополнительная функция «Маромой» для люксовых автомобилей. Удивительно, что человек может купить себе машину и не хочет платить за стоянку, проезд по платным дорогам и превышение скорости», — отметил специалист.

Напомним, накануне суд в Москве запретил продавать в интернете устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. В частности, подобные устройства нельзя продавать на сайте Aliexpress. О наказании за сокрытие номерных знаков в беседе с «Газетой.Ru» предупреждал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Ранее в России предложили разрешить установку «квадратных» госномеров.