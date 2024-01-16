Ребенок пострадал от сбитого беспилотника над Воронежем

В Воронеже 10-летняя девочка пострадала в результате попадания обломков сбитого беспилотника в дом на Тепличной улице, где она живет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, у ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков.

В самой квартире случился пожар. Куски дрона выбили остекление и дверь в комнату. Все, что хранилось на балконе, оказалось уничтожено. Также частично повреждена мебель в комнате.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Четыре БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.

Shot отметил, что в результате ночной атаки беспилотников также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. Однако обошлось без возгораний и серьезных последствий.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.