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Российская пенсионерка доверилась аферистам и лишилась квартиры

В Ярославле пенсионерка лишилась жилья и 2,4 млн рублей из-за мошенников

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Depositphotos

В Ярославле 78-летняя пенсионерка лишилась квартиры и средств после общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, неизвестные якобы пытались похитить деньги женщины, поэтому она должна перевести их на «безопасный счет». Россиянка выполнила инструкции и отправила аферистам свои сбережения.

Спустя несколько дней злоумышленники связались с ней снова и заявили, что кто-то пытается продать ее квартиру и женщина должна сама выставить на продажу жилье через указанных риелторов.

В результате женщина лишилась 2,5 миллионов рублей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Саратова перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей из-за страха потерять квартиру.

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