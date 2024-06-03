В Британии оценили вероятность войны России и НАТО

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин отверг возможность начала глобального конфликта между Россией и НАТО из-за якобы огромной военной мощи Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью Sky News.

По его словам, третья мировая война не является неизбежной несмотря на то, что мир стал «намного опаснее».

«Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО», — указал Радакин.

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на программе радиостанции Kossuth («Кошут»), в ходе которой сообщил о все большем втягивании европейских стран в конфликт на Украине. Он рассказал, что государства региона вступили в промежуточную стадию подготовки к войне с РФ.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он согласился с заявлением главы венгерского правительства и обратил внимание, что сейчас политики в Европе активно нагнетают предвоенные настроения в обществе. По мнению представителя российского президента, подобные действия могут негативно повлиять на обстановку в регионе.

Ранее на Западе заявили, что Путин «блефует» угрозами в адрес НАТО.