Голый россиянин выхватил пистолет у полицейского и выстрелил ему в живот

В Черногорске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, на участкового уполномоченного напал мужчина и выстрелил ему в живот. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Хакасия.

По данным следствия, участковый оперуполномоченный прибыл на вызов во двор жилого дома по улице Розы Люксембург, местные жители пожаловались на мужчину, который устроил дебош.

По сообщениям местных СМИ, житель Черногорска разгуливал по улице голым. 41-летний мужчина в неадекватном состоянии попытался дать отпор полицейским. При задержании он выхватил табельный пистолет у участкового и выстрелил ему в живот. Сотрудника полиции в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Злоумышленника задержали и передали медикам, чтобы его доставили в психиатрическое отделение больницы, однако по дороге ему стало плохо. Несмотря на все усилия медиков спасти дебошира не удалось. Предположительно он находился под воздействием запрещенных веществ.

По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее гражданин Узбекистана наехал на полицейских на машине и получил срок.