Агент Радмановаца объяснил, почему игрок показал средний палец «Зениту» в финале Кубка

Боян Минич, агент футболиста «Балтики» Николы Радмановаца, который продемонстрировал неприличный жест игрокам петербургского «Зенита» во время церемонии награждения после суперфинала Кубка России, назвал произошедшее шуткой. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это была шутка. Никола просто пошутил со Страхиньей Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал средний палец только Эраковичу, и еще раз — в шутку. Никола очень хороший и вежливый человек, он не адресовывал этот жест «Зениту», — заявил агент.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

Ранее Александр Мостовой назвал везением победу «Зенита» в Кубке России.