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Кинолог раскрыл, действительно ли маленькие собаки не нуждаются в прогулках

Кинолог Голубев: маленькие собаки нуждаются в прогулках не менее больших

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Depositphotos

По мнению некоторых владельцев собак, за маленьким питомцем проще ухаживать, в частности, нужно меньше выгуливать. Однако это не так. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Есть множество мифов, которые сложились вокруг небольших питомцев, например, что с ними не нужно гулять, но боюсь вас огорчить, прогулки нужны любой собаке вне зависимости от размера», — подчеркнул кинолог.

При выборе питомца он призвал ориентироваться не только на размер, но и на особенности породы. Эксперт также обратил внимание на то, что маленькие собаки чаще мерзнут, поэтому им необходима теплая одежда.

До этого Голубев рассказал, как не потерять собаку в темное время суток. По его словам, необходимо не только позаботиться о чипе или gps-ошейнике, но и использовать специальные аксессуары, такие как маячки или светоотражатели.

Ранее кинолог посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры.

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