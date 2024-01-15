Врачи наблюдают у пострадавшего на горнолыжном курорте ребенка положительную динамику

Мальчик из Кургана, который пострадал на горнолыжном курорте в Челябинской области, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По словам специалистов, несмотря на тяжелое состояние, у пациента наблюдается положительная динамика. На данный момент ему оказывают необходимую помощь.

Инцидент произошел несколько дней назад. Как заявили представители курорта, ребенок поднимался на подъемник с инструктором, но в какой-то момент шарф мальчика затянуло в подъемник, мальчику перекрыло доступ к кислороду.

Позже стало известно о том, что ребенок впал в кому. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске катание на «ватрушке» закончилось для девочки реанимацией.