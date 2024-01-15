Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи наблюдают у пострадавшего на горнолыжном курорте ребенка положительную динамику

У ребенка, пострадавшего на подъемнике, заметили положительную динамику

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Мальчик из Кургана, который пострадал на горнолыжном курорте в Челябинской области, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По словам специалистов, несмотря на тяжелое состояние, у пациента наблюдается положительная динамика. На данный момент ему оказывают необходимую помощь.

Инцидент произошел несколько дней назад. Как заявили представители курорта, ребенок поднимался на подъемник с инструктором, но в какой-то момент шарф мальчика затянуло в подъемник, мальчику перекрыло доступ к кислороду.

Позже стало известно о том, что ребенок впал в кому. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске катание на «ватрушке» закончилось для девочки реанимацией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами