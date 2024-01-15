Сотрудница «Райффайзенбанка» переводила себе деньги со счетов иностранных вкладчиков

Сотрудница московского отделения «Райффайзенбанка» похитила деньги со счетов иностранных вкладчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

29-летняя девушка работала в филиале банка на Мичуринском проспекте и выпускала дополнительные банковские карты, чтобы затем привязать их к счетам зарубежных клиентов. После этого она снимала с них небольшие суммы, оформив заявление «от имени вкладчиков» на перевод денежных средств. Пострадавшие даже не догадывались об этих операциях.

10 января представитель «Райффайзенбанка» заявил в полицию о краже денег со счетов клиентов. В итоге правоохранители возбудили в отношении мошенницы сразу несколько уголовных дел. К настоящему времени известно о хищении примерно миллиона рублей. Как уточняется, один из клиентов лишился сразу 277 тысяч, другие потерпевшие потеряли в основном от 40 до 100 тыс. рублей.

Ранее в Карелии осудили мошенницу, оформлявшую кредитные карты на пенсионеров.