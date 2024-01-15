Выдворенный из Латвии пенсионер Катков рассказал о тоске по семье

Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал в интервью РИА Новости, что больше всего в ситуации с высылкой его расстроило разъединение с семьей. По его словам, он хотел бы быть рядом с детьми, внуками и правнуками.

Кроме того, в Латвии у пенсионера осталась собака, которая провела с ним семь лет.

Катков высказал мнение, что в Латвии начались процессы, связанные с ликвидацией русского языка и русской культуры, притеснением граждан России. По его словам, все это было сделано для того, чтобы унизить граждан России и оставить их без помощи российского государства.

На прошлой неделе МВД Латвии признало Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорило» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, «потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии».

14 января Катков прибыл в Калининград. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.