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В Воркуте после прорыва грунтовых вод в шахте пропал горняк

ГУ МЧС: горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» в Воркуте

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Shutterstock

Горняк пропал после прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным регионального ведомства, утром из-за прорыва произошло частичное затопление в шахте на глубине 600 метров. На место инцидента выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Стало известно, что один горняк пострадал, а еще один пропал без вести — его разыскивают.

До этого в Казахстане автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство близ шахты на руднике, которое появилось при извлечении полезных ископаемых. Предварительная длина обвала — 150-200 метров, ширина — 500 метров, глубина — 150 метров. Из самой шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. С пострадавшими на месте происшествия работали психологи.

Ранее на руднике в Якутии произошел выброс метана.

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