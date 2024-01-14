Пьяный россиянин жестоко избил семилетнюю падчерицу за непослушание

В городе Узловая перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка, мужчина жестоко избил падчерицу за непослушание. Об этом сообщает СУ СК РФ Тульской области.

Инцидент произошел в августе 2023 года, жительница города Узловая вернулась домой и обнаружила семилетнюю дочь избитой. Мать вызвала девочке скорую помощь, ребенка с серьезными травмами экстренно госпитализировали.

Как установили следователи, побои первокласснице нанес ее отчим, пьяный мужчина решил наказать падчерицу за непослушание и избил ее. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В отношении отчима девочки было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы следствия направлены для рассмотрения в суд.

Ранее отчим истязал шестилетнюю падчерицу в Гатчине, девочку спасли соседи.