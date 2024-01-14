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В Красноярске подросток на тюбинге сорвался в обрыв с 15-метровой высоты

В Красноярске подросток на тюбинге упал в обрыв с 15-метровой высоты

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«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

СК Красноярска возбудил уголовное дело по факту падения 14-летнего подростка в обрыв, мальчик катался на тюбинге на несанкционированной горке. Об том сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел 13 января, 14-летний подросток гостил у бабушки и вместе с другом пошел кататься с горки по Ульяновскому проспекту в Красноярске. Во время спуска тюбинг занесло, и он упал в обрыв с 15-метровой высоты.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту происшествия региональный СК возбудил уголовное дело, проведен осмотр места трагедии, опрошены свидетели.

Ранее шестилетний мальчик попал в реанимацию после катания на тюбинге в парке.

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