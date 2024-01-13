Работники горящего склада Wildberries пожаловались на досмотр охраны на выходе

Сотрудников, покидавших вспыхнувший склад Wildberries в Петербурге, на выходе продолжала досматривать охрана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, невзирая на сигнализацию и панику в толпе, скопившейся на выходе со склада, охрана продолжала досматривать работников на предмет возможной кражи товаров.

После того как огонь охватил еще несколько этажей строения, сотрудники приняли решение игнорировать охранника. Они начали протискиваться к выходу, минуя досмотр.

До этого один из очевидцев произошедшего рассказал, что эвакуация людей с загоревшихся складов проходила в сильной давке. В момент возгорания в помещениях находились минимум 1,2 тыс. человек. Сотрудников выводили через маленькую дверь.

Инцидент произошел 13 января в Пушкинском районе. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла 50 тыс. квадратных метров.

Ранее ущерб от пожара на складе в Петербурге предварительно оценили в 11 млрд рублей.