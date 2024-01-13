Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Работники горящего склада Wildberries пожаловались на досмотр охраны на выходе

Baza: сотрудников вспыхнувшего склада Wildberries на выходе досматривала охрана

Сотрудников, покидавших вспыхнувший склад Wildberries в Петербурге, на выходе продолжала досматривать охрана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, невзирая на сигнализацию и панику в толпе, скопившейся на выходе со склада, охрана продолжала досматривать работников на предмет возможной кражи товаров.

После того как огонь охватил еще несколько этажей строения, сотрудники приняли решение игнорировать охранника. Они начали протискиваться к выходу, минуя досмотр.

До этого один из очевидцев произошедшего рассказал, что эвакуация людей с загоревшихся складов проходила в сильной давке. В момент возгорания в помещениях находились минимум 1,2 тыс. человек. Сотрудников выводили через маленькую дверь.

Инцидент произошел 13 января в Пушкинском районе. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла 50 тыс. квадратных метров.

Ранее ущерб от пожара на складе в Петербурге предварительно оценили в 11 млрд рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами