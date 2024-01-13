Названа площадь обрушения при пожаре на складе в Петербурге

Во время пожара на складе Wildberris в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Складской комплекс расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров, к 10:55 мск его удалось локализовать.

В компании Wildberries заявили, что все сотрудники были эвакуированы, и заверили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

12 января пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. На место был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.