Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили, что ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Украинские войска покинули позиции в восточной части Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

По его словам, на востоке населенного пункта украинские военнослужащие не выдержали натиска Вооруженных сил России, «с позиций побежали, оборона там трещит по швам».

«Беглецы рассредотачивают силы в нескольких районах города, в том числе на юге и юго-западе», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что российские военные усилили огневое давление на группировку ВСУ на окраинах Часова Яра.

В конце мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.

Он предположил, что ВСУ заперты сразу в этих двух городах, они окружены. По словам эксперта, Вооруженные силы России взяли противника в котел.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что территория Часова Яра освобождена российскими войсками почти на 70%.

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами