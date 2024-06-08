В ДНР заявили, что ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра

Украинские войска покинули позиции в восточной части Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

По его словам, на востоке населенного пункта украинские военнослужащие не выдержали натиска Вооруженных сил России, «с позиций побежали, оборона там трещит по швам».

«Беглецы рассредотачивают силы в нескольких районах города, в том числе на юге и юго-западе», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что российские военные усилили огневое давление на группировку ВСУ на окраинах Часова Яра.

В конце мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.

Он предположил, что ВСУ заперты сразу в этих двух городах, они окружены. По словам эксперта, Вооруженные силы России взяли противника в котел.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что территория Часова Яра освобождена российскими войсками почти на 70%.

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.