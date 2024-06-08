Выпуск новых автомобилей наладят на бывшем заводе Hyundai в Шушарах

Выпуск новых автомобилей планируется наладить на заводе General Motors в Шушарах, который также принадлежал бренду Hyundai. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, передает корреспондент «Газеты.Ru» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Ведутся переговоры с компанией «Арт -Финанс», которая выкупила активы Hyundai. В эти же активы входила и площадка General Motors. Переговоры ведутся о восстановлении производства. Были разные варианты, но коллеги намерены развивать именно производство», — заявил он.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс».

До этого сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует наладить производство машин на газе в Набережных Челнах. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2024.

«Проект производства автомобиля «Москвич» на природном газе важен не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической устойчивости. Успешная реализация проекта производства автомобиля «Москвич» на газомоторном топливе принесет значительную выгоду как для Республики Татарстан, так и для всей России», — рассказали в компании.

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