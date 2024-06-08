Найден способ спасти жизнь при критическом тепловом ударе

Метод погружения в лед пациентов с критическим тепловым ударом начали тестировать в США. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Предупреждения о чрезмерной жаре в США были опубликованы на прошлой неделе. Ожидается, что температура воздуха превысит 43,3°C. В последние три года в США наблюдается резкий рост случаев тяжелых тепловых заболеваний. Около 40% пациентов не выживают. В Фениксе — самом жарком большом городе Америки, — тестируют новую тактику помощи при тепловом ударе. В прошлом году здесь было зарегистрировано 645 летальных исходов, связанных с жарой.

Теперь спасатели будут погружать жертв теплового удара в лед по дороге в местные больницы. Этот метод позволит за несколько минут охладить тело пациента. Новый подход уже позволил спасти одного человека с тепловым ударом в критическом состоянии.

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