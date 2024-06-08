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Против 25 иноагентов возбудили уголовные дела

В отношении 25 иноагентов возбудили уголовные дела за отсутствие маркировки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Роскомнадзор передал в Следственный комитет информацию об иноагентах, нарушающих правила маркировки своих материалов, в отношении 25 из них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Если нарушения систематические, ведомство передает информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Всего в СК была передана информация о 45 лицах, признанных в РФ иноагентами.

До этого сообщалось, что число выписанных штрафов по статье о нарушении деятельности иностранного агента за год в России выросло более чем в 20 раз — с 18 в 2022 году до 368 в 2023 году.

Всего в 2023 году за нарушение порядка деятельности иностранные агенты были оштрафованы на 25,1 млн руб. В 2022 году — на 6,5 млн руб.

17 апреля специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что в России необходимо ужесточить закон об иноагентах, ориентируясь на опыт США.

Ранее в Москве завели дело на экс-дьякона Кураева за нарушение закона об иноагентах.

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