Поветкин о бое Бивол — Бетербиев: сначала надо иностранцев перебить

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин выступил против боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передает «РБ Спорт».

«Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом», — сказал Поветкин.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 12 октября.

Изначально Бивол должен был встречаться с Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке, и бой был перенесен. Биволу нашли нового соперника, и в ту же дату он одержал победу над Маликом Зинадом.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 23 победы в 23 боях (12 нокаутом).

Ранее Бивол высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.