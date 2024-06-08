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Дети, найденные в лесу Свердловской области, рассказали, как им помогали их собаки

Два бигля отгоняли волков от детей, потерявшихся в лесах Свердловской области

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Global Look Press

Собаки, с которым дети оказались одни в лесу на востоке Свердловской области, помогли им выжить. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным агентства, дети рассказали волонтерам, что несколько раз бигли отгоняли от них волков и согревали их во время ночевок.

Добровольцы, обнаружившие пропавших школьников сегодня утром, отметили, что те вели себя на удивление спокойно. Их сильно искусали комары, и сил, чтобы звать на помощь, у брата и сестры уже не было.

После этого детей госпитализировали в отделение интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с признаками обезвоживания. По последней информации, мать Виктории и Григория попросила транспортировать их в одну из больниц Тюмени.

Дети пропали 4 июня, они пошли в лес с дедушкой и заблудились. 12-летнего мальчика и его 10-летнюю сестру искали 654 специалиста и 98 единиц техники.

Ранее в Красноярске семилетний ребенок сбежал из больницы и пропал.

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