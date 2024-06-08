В Зимбабве заинтересованы в прямом авиасообщении с Россией

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что страна заинтересована в создании прямого авиасообщения с Россией и хочет изучить данную возможность. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Знаете, это как взаимодействие большого брата и маленького. У РФ есть возможности летать в Зимбабве, у нас нет: нет таких самолетов. Но если говорить концептуально и о политике — это то, чем я занимаюсь. Процесс идет, но нужно изучить, имеет ли это смысл с экономической точки зрения. Но это было бы очень полезно», — сказал Мнангагва.

До этого Мнангагва заявил, что страна хочет вступить в БРИКС, данный вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что возможное вступление Турции в БРИКС не потребует от нее выхода из НАТО и отрыва от коллективного Запада. По его словам, сейчас некоторые эксперты и политики пытаются убедить Анкару в том, что она не может быть одновременно членом БРИКС и НАТО. Однако, если власти США и европейских стран не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Турции, республика сможет остаться в Североатлантическом альянсе даже после присоединения к другой международной организации.

Ранее в МИД РФ анонсировали появление в БРИКС новой категории стран.