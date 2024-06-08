«Веди меня своей рукой»: дочь Заворотнюк показала редкие кадры с мамой

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк посвятила маме новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка показала редкие кадры из семейного архива — на них можно увидеть саму актрису в детстве, ее портреты, сделанные в молодости, фотографии с домашних праздников в окружении детей.

close 100% anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моем сердце. Веди меня своей рукой, через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться», — написала Анна.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне семья Заворотнюк ответила на слухи о пребывании актрисы в хосписе в последние дни жизни.

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — утверждают в семье звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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