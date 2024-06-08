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Боливия заявила о планах вступить в БРИКС

Президент Боливии Арсе рассказал о желании страны вступить в БРИКС

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David Mercado/Reuters

Боливия рассчитывает вступить в БРИКС. Об этом заявил президент страны Луис Арсе в интервью RT.

Политик отметил, что Боливия уже официально представила заявку о вступлении в БРИКС. Соответствующее приглашение от этой организации было получено на саммите в ЮАР.

Арсе напомнил, что именно на саммите в ЮАР Боливия публично заявила о желании вступить в БРИКС. По его словам, теперь Сукре ждет и надеется, что в какой-то момент сможем официально присоединиться к странам БРИКС. До тех пор латиноамериканская страна планирует посещать все мероприятия, на которые его пригласят представители объединения.

По словам президента, для Боливии вступление в БРИКС означает получение в будущем помощи для ускорения процесса индустриализации и роста экономики благодаря технологиям и опыту стран объединения.

Для стран же БРИКС важно знать, что Боливия занимает первое место в мире по запасам лития, добавил Арсе.

Ранее стало известно, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС.

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