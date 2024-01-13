Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

МЧС: площадь пожара на складах в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Площадь пожара на складах в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом информирует региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 1000 квадратных метров.

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — указано в сообщении.

Склады расположены по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Это складской комплекс размером 350х320 метров, высотой 20 метров.

В ведомстве заверили, что информации о пострадавших пока не поступало. В тушении пожара задействованы 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в заведении True Cost на улице Большая Дмитровка в Москве. Очаг возгорания был установлен на втором этаже на кухне ресторана.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами