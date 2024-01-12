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В Костроме россияне ограбили квартиру, вооружившись пистолетом-зажигалкой

В Костроме мужчину ограбили, угрожая пистолетом-зажигалкой

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Shutterstock

В Костроме двум молодым людям грозит срок за ограбление местного жителя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Паново. Как заявил владелец квартиры, двое неизвестных проникли к нему в жилье и потребовали деньги, при этом угрожая пистолетами.

«Не найдя наличных, злоумышленники забрали телевизор, смартфон, переносную колонку, системный блок компьютера, а также паспорт», – сообщается в публикации.

Полицейские оперативно отыскали злоумышленников. Ранее судимые молодые люди сознались в содеянном. По их словам, накануне они услышали о том, что у мужчины в квартире хранится крупная сумма. Они вооружились пистолетами-зажигалками, ножами и отправились к мужчине.

Технику подозреваемые хотели сдать в ломбард с помощью паспорта, но потребовалось присутствие владельца, поэтому молодые люди отдали технику на хранение знакомой.

В отношении россиян возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Дагестане двое мужчин избили пожилых супругов и украли у них более двух миллионов рублей.

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