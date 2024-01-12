Новый тариф на электроэнергию назвали способом отсечь недобросовестных потребителей

Новый дифференцированный тариф на электроэнергию поможет отсечь недобросовестных потребителей, необоснованно пользующихся льготами, заявил газете «Известия» директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

«Необходимость установления дифференцированного тарифа на электроэнергию возникла, потому что рост перекрестного субсидирования перешел все разумные границы. В результате правительство приняло постановление, обязывающее регионы ввести дифтарифы, если превышен предельный размер «перекрестного» судсидирования», — сказал он.

По словам Дзюбенко, новый дифтариф затронет не более 5% населения регионов.

Глава ассоциации напомнил, что тема введения дифференцированного тарифа была инициирована губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в качестве средства для борьбы с «серым» майнингом криптовалют, однако механизм в регионе до сих пор не введен. Вместо этого там хотят поднять тариф на передачу электроэнергии для бизнеса на 18%, из-за чего перекрестное субсидирование вновь возрастет.

«Считаем, что финансовая ответственность региона должна быть пропорциональна его «вкладу» в формирование локального энергодефицита. В противном случае поощряется безответственность и популизм местных властей», — подчеркнул он.

Прогрессивная шкала тарифакации электроэнергии рассчитана на то, чтобы недобросовестные предприниматели не перекладывали заметную часть своих расходов на бюджет или промышленность. При этом дифтариф не затронет бытовых потребителей. Механизм поможет не только снизить финансовую нагрузку на население, но и будет сдерживать инфляцию.

«Согласно исследованиям, вклад перекрестного субсидирования в цену электроэнергии составляет от 17% для МСП до 30% для крупной промышленности. Такой объем тормозит развитие экономики и разгоняет инфляцию. Новый дифтариф сделает увеличение объема «перекрестного» субсидирования ненужным», — добавил он.

Дзюбенко подчеркнул, что постановление правительства нуждается в доработке.

«Необходимо предусмотреть единые правила и регламенты. Также необходимо установить четкие нормы бытового потребления. Кроме того, нужен механизм адресных субсидий, чтобы финансово поддерживать тех, кто реально в этом нуждается», — сказал Дзюбенко.

Также Дзюбенко отметил, что с 1 июля 2024 года дифтариф появится не менее чем в 30 регионах России.