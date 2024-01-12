Аналитики представили топ-5 покупок, которые москвичи делали за пять минут до Нового года

В топ-5 покупок, которые жители Москвы совершали за пять минут до Нового года, вошли лотереи, оплата в онлайн-магазине и расчет по жилищно-коммунальным услугам. Об этом «Москве 24» рассказали специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

Аналитики установили, что на первом месте оказались лотереи со средним чеком в 820 рублей, на втором — оплата в онлайн-магазине со средним чеком 2 960 рублей. Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг, которая оказалась на третьем месте, — 7 250 рублей. Завершают пятерку пополнение сотовой связи (средний чек — 790 рублей) и покупка онлайн-курсов/тренингов (средний чек — 3 400 рублей).

«Благодаря растущему проникновению онлайн-сектора в большинство товарных категорий, год от года число покупок за пять минут до Нового года растет, поскольку процесс приобретения стал намного легче и экономнее во времени», — говорится в исследовании.

Специалисты также уточнили, что на долю совершаемых за пять минут до Нового года покупок от их общего числа приходится только одно из каждых трех-четырех тысяч приобретений в этот день.

Исследование страховой компании «Росгосстрах» и сервиса бронирования туров Travelata.ru, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показало, что самыми популярными направлениями для россиян на новогодние праздники стали Египет (25% туристов), Санкт-Петербург (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%).

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