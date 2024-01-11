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Россиянин избил сожительницу стулом и отрубил ей часть пальца на руке

В Москве женщина была избита и лишилась фаланги пальца по вине сожителя

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РИА «Новости»

Житель Подмосковья избил стулом свою партнершу, а затем отрезал ей ножом часть пальца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Этой ночью в селе Кленово пара распивала спиртные напитки. Во время застолья между женщиной и ее сожителем произошел конфликт.

«Разъяренный мужчина избил ее стулом по голове, а затем схватился за кухонный нож, отрезав ей дистальную фалангу среднего пальца», – отметил источник.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, но вскоре его задержали. Пострадавшую от его рук женщину госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин поджег дом, чтобы напугать свою подругу.

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