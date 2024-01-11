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Стало известно, сколько туристов посетили Петербург в новогодние каникулы

Петербург за время новогодних каникул посетили 1,1 миллиона туристов

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Artem Priakhin/Global Look Press

За время новогодних праздников Санкт-Петербург посетили 1,1 миллиона туристов. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Подчеркивается, что это показатель на 10% больше, чем в прошлом году.

Издание уточняет, что больше всего гостей прибыло из Москвы, Казани, Уфы, Самары, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, отметились туристы из Белоруссии и Узбекистана.

Также сообщается, что показатели по предварительному бронированию в петербургских гостиницах выросли на 17%. В Новый год отели были загружены на 71%.

Согласно данным компании «Росгосстрах» и сервиса бронирования туров Travelata.ru, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», самыми популярными направлениями для россиян на новогодние праздники стали Египет (25% туристов), Санкт-Петербург (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%).

Средний чек за тур в Египет вырос по сравнению с прошлым годом на 59 тыс. рублей и составил 220,5 тыс. рублей. Самым дорогим оказался Таиланд со средним чеком 326 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали вдвое чаще бронировать отели в Абхазии.

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